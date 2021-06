Rondônia recebe do Ministério da Saúde mais 26.250 doses de vacina contra a covid-19

No Dia Nacional da Imunização (9), o Governo de Rondônia, por meio da Agencia Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu do Ministério da Saúde (MS) uma remessa de 26.250 doses da vacina AstraZeneca. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, a remessa contempla a 1ª dose das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da Educação do ensino básico, trabalhadores das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas.

As Regionais de Saúde de Rondônia vão receber a partir de sexta-feira (11) as novas doses. Nesta remessa a unidade de Ji-Paraná vai receber 4.980, Cacoal, 2.790, Vilhena 2.410, Ariquemes 2.980, Rolim de Moura 2.860, Porto Velho 8.930. Dos imunizantes destinados à Regional de Porto Velho, que atende também as cidades de Candeias do Jamari, Guajará Mirim, Itapuã do Oeste e Nova Mamoré, 7.450 doses ficam na Capital.

A diretora-geral da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt, informou que o somatório dessa distribuição é de 24.950 doses, sendo que 1.300 doses restantes vão ficar reservadas para atender alguns municípios que estão com doses sendo analisadas. “Os imunizantes armazenados servirão de precaução para atender em caso de necessidade alguns municípios de Rondônia, que passaram pelo monitoramento da equipe de técnicos da Agevisa e apresentaram necessidade de análise das doses, após problemas com a exposição a baixa temperatura”.

Com a remessa recebida nesta quarta-feira (9) o Governo de Rondônia distribuiu um total de 723.298 doses, sendo: 331.308 da CoronaVac, 348.700 da AstraZeneca e 43.290 da Pfizer.

As orientações sobre a vacinação e a divisão das doses por Unidade Federativa estão no 22° informe técnico do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a covid-19. A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios

PÚBLICO ALVO

A quantidade de vacinas encaminhadas ao Estado é baseada no público alvo da campanha. “O Governo Federal entrega a vacina ao Estado, que distribui com muita responsabilidade aos municípios, que faz chegar ao braço do cidadão. Nós precisamos que todos estejam envolvidos. A vacina é segura, não precisa ter medo. Cada grupo atendido, cada cidadão que busca sua vacinação. É a fila que anda e a campanha de vacinação que acelera”, explicou Ana Flora.

A diretora-geral da Agevisa informou que caso o município atenda toda sua população prioritária, faça busca ativa, entre em contato com a população alvo, e ainda assim se tiverem vacinas armazenadas, o PNO permite avançar com a vacinação para atender o próximo grupo elencado no plano vacinal. “No entanto, são as secretarias municipais de saúde as responsáveis pela estratégia de vacinação no município, ou seja, quem define o cumprimento do plano vacinal federal”.

Dia NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

Ana Flora, lembrou durante coletiva a imprensa, sobre o surgimento da vacina e sua importância para à sociedade. A vacinação é milenar, começou na China, e no século XIX chegou ao Brasil, onde passou por muita resistência. “Hoje no dia alusivo a imunização queremos parabenizar os profissionais envolvidos neste trabalho de efetivar a cobertura vacinal da população. No momento, muitos estão empenhados na luta contra esta terrível doença que é a covid-19. Preocupados em levar a vacina ao braço do cidadão até os locais mais longínquos”.