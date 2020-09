É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Salvador de Freitas Saldanha mais conhecido como Saldanha, pai do Henrique da feira, seu corpo está sendo velado em sua residência na avenida são Paulo n 4079 centro E seu sepultamento será amanhã 18/09/2020 as 9 horas no cemitério local.

Fonte: Florestanoticias.com