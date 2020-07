Solicitação de Renovação de autorização ambiental de Jose Everaldo Gomes

A Senhora, DIRCE SILVA DE TOLEDO, Proprietário de LOTE RURAL, localizado LINHA P-45, KM 9,5, LOTE RURAL Nº 94, GB 03, ST RIO BRANCO I, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE, portador do CPF- 713.226.559-87, torna público que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 26/06/2020, os pedidos DE LICENÇA PREVIA, e LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM REGIME SEMI-INTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 54’ 23,1’ W= 62º 03’ 02,2’’.

DIRCE SILVA DE TOLEDO

Proprietária