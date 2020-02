Bolsonaro pede que Congresso dê prioridade à reforma tributária

O deputado Jean Oliveira (MDB) esteve, no início desta semana, no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), junto com o prefeito Marcão e o deputado federal Lúcio Mosquini, quando reuniram com o diretor-geral do órgão, Coronel Meireles, para reivindicar os serviços de recapeamento e tapa-buracos nas principais ruas e avenidas da cidade de Alto Alegre dos Parecis.

O prefeito de Alto Alegre, Marcão, explicou em detalhes a situação precária de algumas das principais ruas e avenidas da cidade que necessitam de trabalho de recuperação com brevidade para que o problema, que afeta diretamente o trânsito da população, não venha torna-se cada vez mais grave, principalmente agora, na época das fortes e intensas chuvas na região. O deputado federal, Lúcio Mosquini, presente na reunião, reforçou sobre a necessidade de atender o pleito do prefeito.

O deputado Jean Oliveira reforçou a explanação do prefeito Marcão, solicitando que o DER tome as devidas providências para que a solicitação do prefeito de Alta Alegre dos Parecis seja atendida com a brevidade possível, recuperando, com os serviços de tapa buracos e recapeamento as principais vias públicas da cidade, oportunizando uma melhor trafegabilidade para a população urbana de Alto Alegre.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 28 de janeiro de 2020