Iinscrições para o X Processo Seletivo Público para Estagiários da Defensoria Pública

“Estão abertas inscrições para o X Processo Seletivo Público para Formação de Cadastro Reserva de Estagiários de Direito da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, nas cidades de Alta Floresta do Oeste, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Buritis, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Espigão D’Oeste, Jaru, Nova Brasilândia D’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Acadêmicos de Direito, não percam essa oportunidade, pois além da experiência em participar de um certamente concorrido, sem gastos com inscrição, o estágio na Defensoria, por si, traz ao curriculum do acadêmico uma importante credencial para o futuro do profissional.

Assim, as inscrições ainda podem ser efetuadas no núcleo da Defensoria, bastando a pré-inscrição on-line e a doação de 1 kg de alimento não perecível, nos termos do edital de abertura do certame.

O edital e link da pré-inscrição podem ser consultados no link https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/downloads/category/74-x-processo-seletivo, assim como os endereços para confirmação das inscrições estão disponíveis no próprio site da defensoria, através do link https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/enderecos-e-telefones.

As dúvidas poderão ser dirimidas através do email [email protected] ou pelo telefone/whatsapp (69) 99307-4778.”

Por fim, agradeço a atenção dispensada e reitero meus votos de estima e consideração.

Dowloads Edital

Atenciosamente,

Ricardo Dutra Castro Técnico Administrativo Centro de Estudos Defensoria Pública de Rondônia