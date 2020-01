Atualizada: Acidente de trânsito entre carreta e motocicleta em Alta Floresta D’Oeste Ro

Vítimas se afogaram no Rio Jangada, na tarde deste domingo (26). Entre os mortos estão duas crianças, segundo o Corpo de Bombeiros.

