Urgente: Acidente na RO 010 mata Pai e filho. Vítimas são de Alta Floresta Ro

Foram identificadas como Celso Machado Batista, 50, e Luciano Morais Batista, 19, pai e filho respectivamente, as vítimas fatais do acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (24), na RO-010, em Novo Horizonte do Oeste.

Conforme as primeiras informações obtidas no local do fato, pai e filho ocupavam uma motocicleta Bros e seguiam atrás de um táxi pela rodovia, quando em dado momento, outro veículo, que seguia em pista contrária, bateu no táxi, fazendo com que o veículo rodasse na pista e se chocasse contra a moto das vítimas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que os ocupantes da moto já não apresentavam sinais vitais. Ainda segundo informações, pai e filho eram moradores de Alta Floresta do Oeste.

Fonte: Alertaroilim