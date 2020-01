URGENTE: Motociclista colide com carro e é arremessado por aproximadamente 70 metros na BR-364

Um grave acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira, 22, na BR-364 em Vilhena. Uma carreta carregada de soja tombou depois de bater na traseira de outro caminhão na baixada do rio Piracolino, às margens do perímetro urbano do município.

De acordo com um dos motoristas envolvidos na batida, os dois caminhões trafegavam no mesmo sentido – Porto Velho a Cuiabá – quando um ultrapassou o outro. O caminhoneiro que estava realizando a manobra não viu uma caminhonete que trafegava também no mesmo sentido.

A caminhonete teria freado (de acordo com o motorista, ela estava a cerca de dez metros de distância do caminhão ultrapassado) e ele freou logo em seguida. O caminhão que havia sido ultrapassado acabou atingindo a traseira do veículo que o ultrapassou e no momento da frenagem, acabou fazendo um “L” ocasionando o “tombo”.

Uma carga inteira de soja ficou espalhada na rodovia, que está parcialmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local cuidando do caso.

Embora tenha sido um acidente grave, apenas um dos caminhoneiros teve pequenos ferimentos.

Tragédia

No sábado, 18, a filha do ex vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM) morreu no mesmo local enquanto ajudava vítimas de um acidente. Ela desmaiou e acabou caindo na rodovia e foi atropelada por uma carreta. O motociclista que se envolveu no acidente que ela ajudou a socorrer morreu dias depois.

Foto: Rômulo Azevedo/Gazeta Amazônica

Fonte: Gazeta Amazônica