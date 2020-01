Câmeras registram “voou” de motociclista após pancada contra carro em Presidente Médici

O acidente aconteceu no último dia 18 de janeiro, sábado, às 22h57min, no centro do município de Presidente Médici.

As imagens são impressionantes, quando o motociclista, no cruzamento da rua Nova Brasília, com Sete de Setembro, colide contra um carro Fiat Uno e “voa” por cima do veículo, ainda batendo o corpo contra uma estrutura, caindo violentamente ao solo.

As imagens ainda não haviam sido divulgadas. O jovem motociclista, trata-se de Rafael Borges, que foi socorrido a um hospital da cidade.

Veja o vídeo abaixo:

Fonte: Rondoniatual