Renovação de Licença de operação de Auto Posto Castanheiras Ltda

A (o) EDUARDO BERNARDO COCO, residente e domiciliado na Linha 144, km-2, lote 02-F1, GB 4, Setor Rio Branco II, com CPF/MF nº 007.488.862-57, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM em 17/09/2019, o pedido de Dispensa de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para fins de: cultivo de café clonal com baixo impacto ambiental, vazão de no máximo 0,9 l/s no seguinte local: Linha 144, km-2, lote 02-F1, GB 4, Setor Rio Branco II, com as seguintes Coordenadas Geográficas Latitude: 12° 03’43, 78”S; Longitude 62°07”04,56” O.

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 07 de janeiro de 2020.

EDUARDO BERNARDO COCO

CPF/MF nº 007.488.862-57

Proprietário