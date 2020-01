DER recupera trecho da RO-010 de Migrantinópolis a Nova Brasilândia

O governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), trabalha com intensidade para garantir trafegabilidade com segurança nas rodovias estaduais, dentre elas, a RO-010 que está recebendo manutenção com aplicação de asfalto no trecho que interliga Migrantinópolis e Nova Brasilândia.

Segundo o gerente da Usina de Asfalto de Rolim de Moura, engenheiro Henrique Sesana, a via encontrava-se bastante danificada, e mesmo com os gargalos do período chuvoso, os serviços são executados com intensidade. “Nos últimos dias, fizemos alguns reparos também no trecho de Novo Horizonte a Imigrantes. Com técnica e qualidade na produção do asfalto, nosso foco principal é garantir resultados duráveis”, destacou o gerente.

Diariamente, são aplicadas de 30 a 60 toneladas de massa asfáltica na rodovia 0-10, variando de acordo com a frente de serviço aberta e as condições climáticas. No total, serão mais de 40 quilômetros recuperados pelo governo de Rondônia.

Encerrando essa etapa de Migrantinópolis a Nova Brasilândia, os trabalhos serão iniciados na Rodovia 481, de Nova Brasilândia a São Miguel do Guaporé.