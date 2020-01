Detentos cavam túnel e fogem de presídio inaugurado há seis meses

O apenado Maicon José Pereira Rocha, 25, morreu na noite desta segunda-feira (13) durante troca de tiros com um cabo da Polícia Militar na Rua Seis, entre Avenidas Alexandre Guimarães e Rio de Janeiro, bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho (RO).

Um segundo criminoso conseguiu fugir. O PM não foi alvejado. As informações são de que a dupla tentou fazer um roubo na casa do policial, que atento revidou e trocou tiros com os bandidos.

Um deles armado conseguiu fugir de moto sem ser baleado. Já Maicon, que já tinha passagem no sistema prisional, foi alvejado e caiu morto na rua. O corpo dele foi removido ao IML após os trabalhos de praxe.

Um familiar esteve no local, reconheceu o rapaz e disse que ele havia roubado a casa da própria mãe recentemente. Maicon era apenado e estava no regime condicional. Próximo ao corpo foi encontrada uma arma de brinquedo.

