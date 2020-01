Rondoniense escapa da morte no Peru. Onibus capotou e matou 16 pessoas

Douglas Silvério Gomes engenheiro ambiental ouro-pretense é um dos sobreviventes do trágico acidente ocorrido no Peru, quando o ônibus em que o mesmo viajava capotou matando 16 pessoas.

O brasileiro estava de férias no Peru e viajava na companhia de amigos, segundo relato do seu pai Jaider Gomes, pessoa bastante conhecida do meio social de Ouro Preto do Oeste o seu filho sofreu uma forte pancada na cabeça e escoriações pelo corpo. Após ser socorrido, Douglas foi levado para um Hospital da região e nesta quarta-feira teve alta. Seu estado de saúde é estável e em breve estará retornando ao Brasil, onde seus familiares e amigos aguardam a sua chegada.

Douglas é engenheiro do quadro da Sedam lotado em Porto Velho, em Ouro Preto do Oeste, município em que nasceu é uma pessoa bem querida por sua forma alegre e descontraída cultivando um grande ciclo de amizade. A notícia do acidente que o mesmo foi vitima deixou à todos preocupados. “Foi Deus que iluminou o meu filho neste trágico acidente, o rapaz que estava ao seu lado veio a falecer. Agradeço a Deus pela vida do meu filho e à todos que fizeram uma corrente de oração”, disse Jaider Gomes.

Entenda o caso:

Acidente mata 16 no Peru; 2 brasileiros estão feridos

Pelo menos 16 pessoas, incluindo dois cidadãos alemães, morreram em um acidente rodoviário no sul do Peru nesta segunda-feira, após um ônibus colidir com outros veículos e capotar, informou a polícia local.

O acidente deixou outras 42 pessoas feridas, incluindo dois cidadãos brasileiros e dois cidadãos norte-americanos, informou o coronel Carlos López, um porta-voz da polícia nacional do Peru, à Reuters.

A operadora do ônibus, a empresa Cruz del Sur, disse em nota que o acidente aconteceu no início da manhã de segunda-feira, quando o ônibus atingiu minivans que estavam na beira da estrada enquanto fazia uma curva, causando o capotamento do veículo.

Os feridos foram transferidos para diversos hospitais na região, acrescentou a nota. O ônibus se dirigia à Lima a partir da cidade de Arequipa, localizada na segunda mais importante região do país.

A agência de supervisão de transportes do Peru (Sutran) disse em nota que o ônibus viajava a 106 quilômetros por hora em uma área onde a velocidade máxima permitida era de 90 quilômetros por hora.

Um porta-voz da Cruz del Sur reconheceu que o ônibus viajava naquela velocidade e disse que a companhia iria investigar as causas do acidente.

Acidentes rodoviários são relativamente freqüentes no Peru, onde muitos veículos viajam em condições ruins por estradas precárias, muitas vezes dirigidos por motoristas sem treinamento adequado.