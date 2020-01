Atualizada: Motocicleta é furtada no Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta D’Oeste RO

O jovem não sofreu ferimentos.

O acidente foi registrado na manhã deste domingo, 5, pela Polícia Militar de Trânsito (P-trân), na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

Conforme informações da mãe do adolescente que dirigia um carro VW Gol, ela estava mudando de casa e pediu que o garoto pegasse o automóvel e fosse comprar marmita.

Contudo, na volta para casa, o rapaz teria se distraído ao ajeitar a marmita que estava em cima do banco do veículo. Com isso, perdeu o controle da direção, saiu da via e bateu no poste de energia.

No impacto, o poste quebrou na base e o carro ficou danificado. O jovem não sofreu ferimentos.