Trump diz que tem 52 alvos do Irã na mira caso o país ataque americanos

Alerta é dado após iranianos prometerem vingança contra os Estados Unidos pela morte do principal militar iraniano, Qassem Soleimani.

O presidente norte-americano Donald Trump disse na noite deste sábado (4) no Twitter que tem na mira 52 alvos no Irã, “alguns deles de alto nível e de grande importância” para o país, e que não hesitará em atacá-los caso os iranianos atinjam algum americano como vingança pela morte do general Qassem Soleimani.