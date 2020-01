TRAIÇÃO: Durante casamento, noivo exibe em telão vídeo em que a noiva faz sexo com cunhado

As imagens viralizaram. O casamento estava acontecendo na província de Fujian, na semana passada, de acordo com o “Daily Mail” Um noivo decidiu pôr fim ao casamento exatamente no dia em que ele era celebrado. O chinês exibiu em telão um vídeo em que a noiva faz sexo com cunhado.

As imagens viralizaram. O casamento estava acontecendo na província de Fujian, na semana passada, de acordo com o “Daily Mail”. Enquanto o vídeo era exibido diante dos convidados, o noivo disse à noiva: “Você pensava que eu não soubesse?” Logo depois, os noivos foram separados por suas famílias. Os noivos estavam juntos havia dois anos. Seis meses atrás, o chinês pedira a mão da (então) amada. Uma influente blogueira chinesa alegou que a noiva traiu o noivo depois de ter sido agredida por ele. A noiva admitiu a traição à blogueira e revelou que passou a nutrir sentimentos pelo cunhado depois que ele passou a intermediar a crise provocada pela agressão. Assista: