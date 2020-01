Pedido de Licenças de Aquicultura de Marciano Alves dos Santos Boldt

O Senhor MARCIANO ALVES DOS SANTOS BOLDT, Proprietário de um LOTE RURAL, localizado LINHA P-42,5, LOTE 205, KM 08, , GB 01, ST RIO I, , MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE – RO, portador do CPF- 005.607.352-60, torna público que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 02/01/2020, os pedidos DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E AUTERAÇÃO DE TITULARIDADE PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM REGIME SEMI EXTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 53’ 07,2’ W= 62º 03’ 44,1’’.

02 de janeiro de 2020 Alta Floresta D´Oeste RO

Marciano Alves Dos Santos Boldt

Proprietário