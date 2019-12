Vídeo: Passageira briga com pregadora no metrô: ‘Eu quero escutar Beatles!’

Enquanto pregadora fala alto pelo vagão, segurando uma Bíblia, passageira tenta superá-la cantando Beatles em voz alta. Caso aconteceu no Recife

Um vídeo que mostra um flagrante durante uma viagem de metrô em Recife (PE) viralizou nas redes sociais. A imagem mostraria uma cena comum no transporte público e nas ruas de qualquer capital, com uma pregadora evangélica falando em voz alta. A diferença é que, desta vez, uma passageira reagiu.

O vídeo foi publicado nesta semana no Instagram “Recife Ordinário”, que divulga situações inusitadas da cidade enviadas por seguidores. Originalmente ele foi publicado em uma página do Facebook, segundo a legenda da conta.

As imagens mostram a passageira nervosa sentada ao lado da porta. No início, não é possível ver a pregadora, que aparece caminhando pelo vagão instantes depois falando passagens bíblicas. Entre palavrões, a mulher grita “Eu quero escutar Beatles! (…) Cala a boca!”, protesta. “Tá (sic) vendo que é doida? É doida! Remédio pra doido é outro na porta”, continua. Em resposta, ela começa a cantar alto para “competir” com a religiosa.

“Uns defendem que a irmã afirmando aquela ela estava no direito dela, outros concordam com a mulher incomodada e dizem que isso é recorrente. A verdade é que nada foi resolvido com essa confusão e a triste cena foi presenciada por muitos que estavam presente no local”, diz a legenda do vídeo no Instagram.

O administrador da conta perguntou a opinião dos seguidores. “Não minto, já tive vontade de fazer isso milhares de vezes”, comentou um usuário da rede social. “Não aguentei ver nem 10 segundos do vídeo. As duas estão erradas. A própria Bíblia diz que ‘faça-se tudo com decência e ordem’”, respondeu outro.

Fonte: Estado de Minas