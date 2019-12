O Senhor CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, Proprietário de um LOTE Rural, localizado linha 152, km 53, lote 09, Gb 03, PA FILADÉLFIA, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE, portador do CPF- 583.423.892-00, torna público que requereu ao COLMAM/SEDAM em 21/12/2019, os pedidos DE LICENÇA PREVIA PARA AMPLIAÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO COM AMPLIAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA em sua propriedade, no endereço acima descrito.

