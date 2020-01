Os mineiros Antônio Miguel da Silva e Henriqueta do Carmo da Silva nasceram em Gonçalves, MG. Casaram-se e, da Serra da Mantiqueira, foram morar em São José dos Campos, SP, onde viveram por 9 anos.

Acreditaram que Rondônia seria um lugar que daria a eles condições de cuidarem da família… e deu! Confira o depoimento vitorioso deste casal que reflete a vida de muitos dos também destemidos pioneiros de Rondônia.

Os desafios da chegada, o recomeço, a solidariedade do povo, as dificuldades, os aprendizados, as vitórias e muitas boas histórias para contar.

Produção: Renata Silva e Dhiony Costa e Silva

Edição: Marcos Oliveira

Fonte: Florestanoticias.com