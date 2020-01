SEMED abre Processo Seletivo para contratação de professores

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), divulgou o calendário de realização dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) 2020, com competições a partir de fevereiro.

Neste ano, as cidades de Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná sediarão as fases estaduais dos eventos, os municípios tiveram suas candidaturas homologadas junto à Seduc, com as cartas de intenção de sediamento devidamente assinadas pelas prefeituras e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), conforme recomendado na Portaria N. 285/2018-Seduc.

De acordo com o professor Ítalo Aguiar, gerente de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar da Seduc, em decorrência das eleições municipais, que acontecem em outubro, a fase estadual modalidades individuais devem ser realizadas em setembro.

Neste ano, a novidade da Etapa Nacional Olímpica é a inserção das modalidades de ginástica artística (12 a 14 anos) e taekwondo (15 a 17 Anos). No programa de competição do Joer, apenas a modalidade de taekwondo, que já era realizada pelo governo estadual, terá classificados para a Etapa Nacional.

O gerente informou ainda que neste ano a Fase Estadual 2020 do Fera será realizada no mês de outubro, em descentralização do calendário do Joer. “Outra novidade é que a Seduc planeja que os alunos/artistas campeões de alguns seguimentos artísticos apresentados no festival tenham oportunidade de participar de eventos escolares de âmbito nacional”.

De acordo com o cronograma 2020, estão previstas ações como: Formações Continuadas em Educação Física e Arte Escolar, Congressos Estaduais de Educação Física e Esporte Escolar e Congresso de Arte Escolar, Capacitações Técnicas em Esporte e Cultura Escolar, Reuniões Pedagógicas, Festivais dos Centros de Treinamento de Desporto Escolar da Seduc e o Workshop Joer e Fera, além dos Projetos de Politicas Públicas.

O secretário da Seduc, professor Suamy Vivecananda, disse que o governo de Rondônia vem trabalhando e investindo no fortalecimento de ações extracurriculares como suporte e auxílio das ações pedagógicas, como forma de incentivar e despertar os talentos existentes nas unidades escolares, reduzindo a evasão escolar, buscando o bem-estar social dos estudantes, resultando em uma transformação social e, consequentemente, em excelentes resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

JOGOS ESCOLARES

O Joer é instituído pelo Art. 216 da Constituição do Estado de Rondônia e pela Lei nº 4.290/2018 e tem a finalidade de promover, por meio da prática desportiva, a inter-relação sócia afetiva, educacional e cultural entre os jovens que fazem parte das escolas de educação básica do estado de Rondônia, propiciando aos estudantes a oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e também o “fair-play” (filosofia adotada em desporto que prima pela conduta ética nos esportes).

06 a 29/02/2020 – Joer Fase Interclasse

01 a 31/03/2020 – Joer Fase Interclasse

01 a 30/04/2020 – Joer Fase Interclasse

01 a 30/04/2020 – Joer Fase Municipal

01 a 31/05/2020 – Joer Fase Municipal

05 a 09/06/2020 – Joer Fase Regional (Centro: Espigão do Oeste)

05 a 10/06/2020 – Joer Fase Macrorregional (Norte: Ariquemes)

12 a 16/06/2020 – Joer Fase Regional (Centro Oeste: Ji-Paraná)

12 a 17/06/2020 – Joer Macrorregional (Zona da Mata: Rolim de Moura)

19 a 23/06/2020 – Joer Fase Regional (Cone Sul: Vilhena)

26/06 a 05/07/2020 – Joer Macrorregional (Metropolitana: Porto Velho)

03 a 06/07/2020 – Joer Fase Regional (Mamoré: Guajará Mirim)

04 a 11/08/2020 – Joer Fase Estadual Etapa Modalidades Coletivas (Cacoal)

20 a 23/08/2020 – Joer Fase Estadual Etapa Paralímpica (Rolim de Moura)

18 a 23/09/2020 – Joer Fase Estadual Etapa Modalidades Individuais (Jí-Paraná) Ainda segundo Ítalo, as etapas nacionais dos Jogos Escolares ainda não tem sede definida e divulgada pelo Comitê Olímpico e Paralímpico, mas serão realizadas nas seguintes datas: 02 a 06/09/2020 – Jogos Escolares da Juventude – Etapa Regional (Módulo Verde) Modalidades Coletivas – 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

14 a 28/11/2020 – Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional (12 a 14 anos e 15 a 17 anos)

16 a 21/11/2020 – Paralimpíadas Escolares Brasileira (14 a 17 anos). FESTIVAL ESTUDANTIL O Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) tem o objetivo de promover a interação, integração social e cultural, valorizando e despertando os talentos artísticos nos estudantes da rede pública estadual, difundindo as manifestações artísticas e culturais dentro e fora do ambiente escolar, utilizando a cultura na transformação e inclusão social dos jovens estudantes, também tem seu cronograma previsto da seguinte forma: 06 a 29/02/2020 – Fera Fase Interclasse

01 a 31/03/2020 – Fera Fase Interclasse

01 a 30/04/2020 – Fera Fase Interclasse

01 a 30/04/2020 – Fera Fase Municipal

01 a 31/05/2020 – Fera Fase Municipal

08 e 09/06/2020 – Fera Fase Regional (Centro: Espigão do Oeste)

09 a 10/06/2020 – Fera Fase Macrorregional (Norte: Ariquemes)

15 e 16/06/2020 – Fera Fase Regional (Centro Oeste: Ji-Paraná)

16 e 17/06/2020 – Fera Macrorregional (Zona da Mata: Rolim de Moura)

22 e 23/06/2020 – Fera Fase Regional (Cone Sul: Vilhena)

04 e 05/07/2020 – Fera Macrorregional (Metropolitana: Porto Velho)

05 e 06/07/2020 – Fera Fase Regional (Mamoré: Guajará-Mirim)

06 a 09/10/2020 – Fera Fase Estadual (Porto Velho)

