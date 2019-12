Avião cai e todos os missionários a bordo sobreviveram

Um grupo de missionários a bordo de uma avião particular caiu numa floresta de Honduras enquanto realiza uma manobra de voo. A aeronave ao cair em solo sofreu vários danos ao ponto de se dividir ao meio. Mas milagrosamente os missionários cristãos que estavam a bordo ficaram ilesos, sem ferimentos. “O poder no sangue precioso de Jesus Cristo, nos salvou”, declarou um dos missionários.

Os bombeiros se aproximaram rapidamente do local para dar socorro às vítimas. Eles agradeceram a Deus por esse verdadeiro milagre, que poderia ter sido uma enorme tragédia.

A equipe de bombeiros realizou as manobras de resgate e fez rescaldo do fogo usando espuma no avião inteiro para evitar qualquer tipo de explosão.

Fonte: bocadopovonews