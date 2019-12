Caminhão com carga de grãos tomba em curva na br-435, em Colorado

A carga do caminhão se espalhou na margem da pista. O veículo teve perda total.

Um caminhão FH Volvo de cor amarela com um carregamento de grãos tombou e bloqueou parcialmente a BR-435, entre os municípios de Vilhena e Colorado do Oeste, na tarde desta segunda-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou porque o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. O acidente aconteceu por volta das 16h em um trecho conhecido como “curva da banana” (Veja no final da matéria mais fotos).

O caminhoneiro não teve a identidade divulgada. Ele foi socorrido ao hospital de Vilhena e passa bem, segundo um familiar.

O veículo teve perda total.

Fonte: Vilhenanoticias