Alta Floresta – Escola Estadual Eurídice Lopes Pedroso sofre tentativa de furto na madrugada

Karina Souto foi baleada por Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, depois que se recusou a reatar o namoro. Depois de atirar contra a vítima, suspeito disparou contra a própria cabeça e morreu.

Uma jovem de 29 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ser baleada no rosto pelo ex-namorado dela em Nova Xavantina, a 651 km de Cuiabá, no sábado (1º). Segundo a Polícia Civil, Karina Souto foi baleada por Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, depois de se recusar a reatar o namoro com ele.

Baltazar, depois de atirar em Karina, fez um disparo contra a própria cabeça e morreu. Até esta terça-feira (4), a jovem continuava internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. Ela foi atingida no rosto e no tórax.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e suicídio. Karina estava com um grupo de amigos, nos fundos de uma casa de uma amiga, no bairro Santa Mônica.