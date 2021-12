Voluntários da Energisa já levaram alegria para mais de 600 crianças e idosos

O espírito de solidariedade, muito presente no período natalino, também chega às empresas através de ações de voluntariado. Em Rondônia, o programa Energia do Bem, desenvolvido pela Energisa, estimula a adoção de cartinhas para o Papai Noel por seus colaboradores. Em três anos, 629 cartinhas de crianças de 4 a 12 anos de idade de escolas públicas foram atendidas.

Silvana dos Santos, consultora de RH da Energisa, conta que o estímulo ao voluntariado vai além da doação dos presentes, visa o envolvimento do colaborador com a comunidade. “Ações alinhadas aos nossos valores como empresa, mas que estão no nosso jeito de ser Energisa. Fazemos do momento de entrega, um evento especial e marcante para as crianças. O Papai Noel e duendes fazem brincadeiras, tem teatro, pintura facial e pula-pula para se divertirem. Tudo feito com muito carinho”, afirmou.

Neste ano, a iniciativa chega também para 44 crianças especiais da Escola Joaquim Vicente Rondon, em Porto Velho, que vão receber brinquedos pedagógicos e adequados para suas características. O encerramento do ano letivo será marcado com a Cantata de Natal para 645 crianças e jovens que vão aproveitar de um dia especial de atrações com pintura facial, gincanas, arte com balões e apresentações teatrais.

Contudo, o espírito de solidariedade é estimulado o ano inteiro com outras iniciativas do Energia do Bem. No decorrer de 2021, 29 toneladas de alimentos foram doados em formato de cestas básicas em Rondônia. Mantimentos adquiridos através do financiamento coletivo, em que a cada real doado pelo colaborador, a Energisa também doava mais um real. Dessa forma, cem famílias do Orgulho do Madeira em Porto Velho receberam cestas básicas por três meses. As demais foram divididas entre o Núcleo e Apoio a Criança com Câncer, comunidade indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Tarilândia, Associação Luz do Alvorecer, projeto social “Adote um atleta antes das drogas” de Guajará-Mirim e projeto de doação de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade desenvolvido pelo Daniel Restaurante.

Camila Teixeira, colaboradora da concessionária e que atua como voluntária nos programas sociais, afirma que ser estimulada a ser voluntária lhe traz mais orgulho de atuar na empresa. “Nosso trabalho não é apenas distribuir energia para as casas das pessoas. É sobretudo gerar desenvolvimento, de forma sustentável, com responsabilidade e comprometimento com a nossa comunidade”, declarou.

O bom velhinho nunca esquece de ninguém

O Energia do Bem estimula os colaboradores da Energisa a doarem produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, jogos de banho e cama e que são destinados para os residentes da Casa do Ancião São Vicente de Paulo, em Porto Velho. Cerca de 75 idosos foram atendidos em três anos pelas doações. Antes da pandemia, havia um dia especial de visitas dos colaboradores. “Cada um doava também um pouco do seu tempo, seja tocando violão, fazendo um penteado ou só conversando mesmo. Essa atividade foi paralisada para proteger nossos idosos. Mas, pretendemos voltar com essa prática quando as normas de cuidado com a Covid-19 permitirem”, concluiu.