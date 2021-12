Saiba quando e como trocar as borrachas de uma geladeira

Os eletrodomésticos de boa qualidade são feitos para durar muitos anos, principalmente as geladeiras, mas claro que durante o tempo um ou outro sinal de uso pode aparecer. E uma das avarias mais comuns das geladeiras com o passar do tempo são as borrachas.

Pode parecer algo simples, mas as borrachas da geladeira são muito importantes para o bom funcionamento do eletrodoméstico. Além de amortecer o contato da porta na hora de fechar, as borrachas também são responsáveis por manter um refrigeramento. Se a borracha não veda direito a saída de ar, a geladeira não vai gelar direito. Por isso, é de extrema importância se atentar a borracha da sua geladeira, será que ela não está precisando de uma troca? Confira as dicas abaixo de como saber o momento de trocar a borracha da geladeira.

Quanto tempo dura uma borracha de geladeira?

Primeiro é importante saber qual o tempo de duração médio de uma borracha de geladeira. Um refrigerador de boa qualidade, como um Brastemp, por exemplo, dura em média 10 anos, mas a borracha da geladeira pode se desgastar antes disso, tudo vai depender do modo de uso e condições do ambiente em que o eletrodoméstico está, mas em média deve demorar uns 3 anos para a borracha apresentar algum desgaste.

Qual é o momento certo para trocar a borracha da geladeira?

Para saber se a borracha já passou do prazo de validade é importante observar a aparência e a funcionalidade da gaxeta. Se ela não apresenta rachaduras, ressecamentos ou mofo e se ela está vedando direito, pra isso tem um teste bem simples que pode ser feito:

Feche a porta do refrigerador com uma folha de sulfite no meio. Depois, vá abrindo devagar a porta e, se tiver resistência, a borracha está ótima. Mas, se a folha sair facilmente e ainda ficar molhada, é porque chegou o momento de fazer a troca!

Como trocar a borracha?

Para quem quer economizar, é possível fazer a troca sozinho, é bem simples na verdade. A borracha pode ser encontrada na internet (mas lembre-se de se atentar ao modelo do refrigerador) ou em lojas autorizadas da Brastemp. Depois de comprada é só seguir esses passos:

Ao tirar a borracha nova da embalagem, repare se ela veio dobrada. Se tiver desse jeito, é bom esperar um tempo pra instalar, pelo menos 24 horas, pra ela ficar sem as dobrinhas.

Depois esquente um pouco de água e coloque em uma bacia ou vasilha, que seja suficiente para mergulhar a borracha da geladeira. É importante fazer isso para que a borracha fique mais maleável, para facilitar o encaixe na geladeira.

Enquanto a gaxeta nova está de molho, aproveite para retirar a velha com cuidado.

É importante prestar atenção em um ponto, em alguns modelos de refrigerador as borrachas são presas com parafusos, se for o seu caso, procure pelas pontas da peça e inicie por lá.

Depois, é só ir colocando a borracha de cima até a parte de baixo, iniciando pelas quinas, e lembre-se essa será uma tarefa para ser feita com muito cuidado e calma, para evitar que alguma parte não fique bem encaixada.

Com tudo colocado abra e feche a geladeira algumas vezes para checar se deu tudo certo.

Fonte: Lucas FBS