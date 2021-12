Saiba como desentupir um forno de um fogão

O fogão é o utensílio mais usado da cozinha, afinal não existe a preparação de alimentos sem ele. Os modelos convencionais contam com uma chapa com queimadores e o forno acoplado. Com o tempo de uso, preparações constantes e acúmulo de sujidades, é comum que ocorram problemas como o entupimento do forno, além do corriqueiro das trempes do fogão.

O entupimento ocorre no queimador do forno, onde a gordura, líquidos ou até produtos de limpeza ficam bloqueando a saída do gás, assim as chamas não acendem por completo. O primeiro indício do bloqueio do gás parcial é a mudança na coloração do fogo, que deixa de ser azul e fica amarelado. Depois fica mais difícil acender, assim ocorre o vazamento do gás, mas a chama não acende nem quando o botão está virado por inteiro. Selecionamos algumas dicas para sanar com o problema, veja mais:

Maneira simples de desentupir o forno do fogão

É preciso tomar todo o cuidado para lidar com o forno do fogão, pois o vazamento de gás pode causar acidentes graves. Por isso, antes de qualquer etapa é preciso desligar o gás, seja ele encanado ou não. Um dos utensílios necessários para desbloquear a passagem do queimador é um acessório feito especialmente para isso, a agulha de desobstruir fogão.

A agulha é muito simples, trata-se de um suporte plástico com uma agulha metálica. Pode ser encontrado nas mais simples lojas de variedades e até nas barracas na feira, mas pela internet é possível encontrar sem sair de casa. Veja uma maneira muito simples para limpar os dutos dos queimadores:

– Retire a chapa que cobre o fundo do forno;

– Coloque a agulha para desobstruir cada buraco do queimador;

– Com leves movimentos rotativos é possível limpar todas as sujidades;

– Depois do processo, basta colocar a chapa no local e fechar a porta;

– Com a porta fechada e o gás ligado, teste a chama. Caso perceba alguma falha é preciso repetir as etapas.

Geralmente este processo é o suficiente para acabar com o problema e devolver ao forno o desempenho de quando era novo, gastando menos gás, cozinhando com rapidez e elevando a temperatura de acordo com o escolhido no botão.

O mesmo pode ser feito nos queimadores do fogão e no modelo cooktop. O melhor de fazer esse trâmite em casa é não gastar com a assistência ou perder tempo esperando um profissional para fazer isso, sem contar que uma agulha de fogão custa menos de R$ 10,00.

Como evitar o entupimento

Não é simples evitar que os queimadores fiquem entupidos, pois qualquer sujidade pode fixar nos pequenos buracos. Evitar que as travessas e formas transbordem, limpar o forno a cada uso e usar somente produtos feitos para sua limpeza são fatores cruciais para não ter a peça entupida.

As melhores marcas de fogões e fornos costumam apresentar menos problemas de manutenção, pois contam com peças e material de alta qualidade, assim garantem a durabilidade e o desempenho do utensílio.

Fonte: Lucas FBS