Preço médio do gás de cozinha em Rondônia é o 2º mais caro do Brasil

O preço do gás de cozinha se mantém em alta em Rondônia, segundo a pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O aumento no preço coloca Rondônia com o 2º Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) mais caro do Brasil, acima apenas do Mato Grosso.

Segundo a agência, o preço médio da botija de 13 quilos é de R$ 118, entretanto, o consumidor pode pagar até R$ 20 a mais pelo botijão. Veja o preço máximo encontrado em Rondônia: Cacoal: R$ 135,00

Vilhena: R$ 132,00

Pimenta Bueno: R$ 129,00

Porto Velho: R$ 120,00 Abaixo, veja os cinco estados com o gás mais caro no país, conforme o preço médio de venda: Mato Grosso: R$ 123,35

Rondônia: R$ 118,62

Acre: R$ 116,92

Amapá: R$ 116,06

Roraima: R$ 112,04 Fonte: G1/RO