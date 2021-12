Brasilândia-Para se defender do esposo mulher atinge com um golpe de faca no peito

Nova Brasilândia-Para se defender das agressões do esposo mulher atinge com um golpe de faca no peito durante discussão

O caso ocorreu na cidade de Nova Brasilândia D” Oeste, RO, onde uma mulher relatou que estava em casa juntamente com seu esposo, no qual o mesmo havia ingerido bebida alcóolica e estavaamuito agressivo falando palavrões para mulher e em seguida partiu para cima da esposa para agredir a mesma.

No entanto, para se defender das agressões do marido, a mulher se apossou de uma faca e sem pensar duas vezes desferiu um golpe na região do peito do esposo, após o ato, a mulher acionou a Polícia Militar e a equipe do hospital municipal, rapidamente o homem recebeu os primeiros cuidados e foi levado para hospital no qual ficou aos cuidados médicos, a mulher foi conduzida para UNISP e apresentada para delegado de plantão que tomará as devidas providências.

A mulher apresentava sinais de agressão pelo corpo e na região do pescoço, já a vítima foi medicada e passa bem, o marido negou toda a versão contada pela esposa e afirma que a mesma estava trantornada e lhe atacou com a faca.

Fonte: Rondonianews.com

Imagem ilustrativa