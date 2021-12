Suplementação nutricional é essencial para garantir o desenvolvimento de equinos

“O bom desenvolvimento dos potros é fundamental para garantir um futuro vitorioso para o animal. Afinal, sem uma estrutura adequada, os cavalos ficam mais suscetíveis a lesões e acabam tendo uma vida útil menor, o que impacta na qualidade de vida e no bem-estar do animal”, alerta Antônio Coutinho, gerente de produtos para equinos da Vetoquinol Saúde Animal, uma das 10 maiores indústrias veterinárias do mundo.

De acordo com o especialista, para garantir o desenvolvimento saudável dos equinos, é preciso ofertar uma base sólida de nutrientes desde o nascimento. E é por meio da suplementação que esses recursos podem ser oferecidos ao potro logo após a ingestão do colostro – leite produzido pela fêmea depois do parto –, o que acontece, em média, até 6 horas após o nascimento.

“É essencial começar a nutrir os animais de forma correta o mais cedo possível”, destaca Antônio Coutinho. “A suplementação é essencial para garantir o desenvolvimento ideal até o desmame, sendo um importante suporte durante o período de lactação. É nessa fase inicial da vida do animal que a gente começa a definir o cavalo do futuro, que terá sucesso nas competições”.

Com base nessa necessidade presente em todo o país – que conta com cerca de 6 milhões de equinos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Vetoquinol trouxe ao Brasil Ipaligo Foal®, que integra a linha Equistro®. Trata-se de um suplemento mineral, vitamínico e aminoácido com composição exclusiva, que ainda oferece facilidade no manejo e administração do produto.

“A tecnologia presente em Ipaligo Foal® garante potros saudáveis desde o nascimento até o desmame, proporcionando resultados diretos em seu desenvolvimento num todo”, adiciona o gerente da companhia de origem francesa.

A solução ainda tem um diferencial: a tecnologia Ipaligo®. “Os microminerais Ipaligo® têm formulação única de aminoácidos associados, desenvolvidos com exclusividade pela Vetoquinol, e são melhor aproveitados pelo animal em comparação a minerais na forma inorgânica. Isso significa resultados mais rápidos, melhor performance e saúde animal”, complementa o especialista.

VÍDEO – Vetoquinol completa 10 anos no Brasil: https://youtu.be/OECpa4y1tKE

Sobre a Vetoquinol – Entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Grupo independente, projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos, destinados à produção animal (bovinos e suínos), a animais de companhia (cães e gatos) e a equinos. Desde sua fundação, em 1933, a Vetoquinol combina inovação com diversificação geográfica. O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de produtos associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a Clarion Biociências, ocorrida em Abril/2019. A Vetoquinol gera 2.372 empregos e está listada na Euronext Paris desde 2006 (símbolo: VETO). A Vetoquinol conta com SAC formado por profissionais da área veterinária para auxílio aos clientes. A ligação é gratuita – 0800 741 1005. Site: www.vetoquinol.com.br