Patricia Romania assina com Sony Music Gospel

A cantora e compositora Patricia Romania é a mais nova contratada da Sony Music Gospel. O contrato foi assinado na tarde desta quarta-feira (08).

“Hoje assinei com a Sony Music Gospel. Uma honra fazer parte do Dream Team! Sou serva do Rei dos reis e tudo que faço é pra servi-lo com amor e excelência e cumprir a missão que me foi data! Coração cheio de gratidão a Deus que me livrou da morte neste ano, me salvou e me permitiu viver tamanha alegria no dia de hoje! Graças Te damos por tudo e porque chegamos até aqui, Senhor! (Salmo 9:1-2)”, declarou Patricia Romania em suas redes sociais.

O A&R da Sony Music Maurício Soares também publicou sobre a contratação da cantora em seu Instagram “Que você seja uma artista referência. Vamos com tudo nesse novo tempo, nova etapa, novos desafios. Parabéns e que venham os HITS.” declarou Patricia Romania em suas redes sociais.

Agora, integrando o time de artistas da Sony, Patricia se prepara para lançar seu primeiro disco pela gravadora que deve ser lançado no primeiro semestre de 2022.

Sobre Patricia Romania

Natural de Araraquara/SP, filha de músico, Patricia expressou as primeiras notas musicais aos 3 anos de idade. Aos 7 fez sua primeira interpretação musical no Teatro Municipal de Araraquara. Alguns anos depois, emocionou o público com um recital, na Sala de Concertos Datúlia, na USP, em São Paulo/SP. Na adolescência cantou MPB, Blues e Jazz com seus amigos; apresentou-se em trio elétrico na “Festa do Peão de Barretos” e abriu show de cantores famosos da música brasileira.

Em 2010 lançou seu primeiro álbum internacional, que ficou entre os dez mais vendidos no Japão. Além do trabalho secular, também participava de ações religiosas com uma banda da Igreja Católica, onde recebeu o prêmio “Louvemos ao Senhor”, na categoria “revelação feminina”.

No começo de 2013, Patricia volta às suas origens e lança o CD “Sentimento”, gravado, mixado e masterizado em Nashville, TN, Estados Unidos, com uma banda formada por alguns dos maiores músicos de todos os tempos.

Um dia, em casa, deparou-se com o programa “Caixa de música”, no canal da TV Novo Tempo. A partir dali, começou a acompanhar a programação da TV, e finalmente tirou todas as suas dúvidas a respeito da Bíblia. Transformada pela mensagem, Patricia começou a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Posteriormente, recebeu o convite para fazer parte da gravadora Novo Tempo.

Em Setembro de 2017, Patricia deu início ao novo projeto com a Novo Tempo, lançando o “CD e DVD Patricia Romania”, o grande carro chefe do álbum “Montanha” ultrapassa 23 Milhões de visualizações no Youtube, assista aqui.

Na noite do dia 30 de Setembro de 2021, a cantora ficou ferida após colidir o carro na traseira de um caminhão em uma rodovia entre Américo Brasiliense e Araraquara (SP), sendo que as únicas coisas que ficaram intactas foram o seu banco, a Bíblia e a “Cartas para Deus”, o resto não sobrou nada. A cantora gravou um testemunho onde conta os detalhes do acidente e agradeceu à Deus pelo verdadeiro milagre em sua vida, assista aqui.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Patricia Romania, acesse suas redes sociais, aqui.