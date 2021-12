Em menos de 4 meses, mais de 20 acidentes com animais peçonhentos são registrados

Entre setembro e meados de dezembro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) contabilizou 21 acidentes com animais peçonhentos em Porto Velho. A principal personagem dos registros é a jararaca.

De acordo com a Semusa, no período de chuvas os acidentes se tornam mais recorrentes. A umidade faz com que eles se desloquem em busca de abrigo e, muitas vezes, acabem entrando em residências da zona urbana.

Manter os quintais limpos, sem mato alto ou entulho, é uma das medidas para evitar o aparecimento de animais peçonhentos.

Segundo a secretaria de saúde, 80% dos acidentes por serpentes são geralmente abaixo do joelho. As mãos são afetadas em 17% dos casos. Por isso, no manejo de mato, pastagem e entulhos, é importante utilizar equipamentos de segurança, como botas, perneiras e luvas.

O que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos:

Procurar ajuda médica. Em Porto Velho , casos de acidentes com animais peçonhentos podem ser atendidos no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron)

É importante levar foto ou vídeo do animal para que a espécie seja identificada

Lavar o local com água abundante e sabão

O que NÃO faze r em caso de acidentes com animais peçonhentos: