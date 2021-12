Rondônia entra em alerta de chuvas intensas e ventos de até 100km/h

Rondônia tem previsão de chuvas intensas e ventos fortes nesta terça-feira (14), de acordo com Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um alerta laranja para todas as cidades do estado.

O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. De acordo com o Inmet, em caso de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, “pois há risco de queda e descargas elétricas”. Em qualquer situação emergencial, a comunidade deve ligar imediatamente para o número do Corpo de Bombeiros, no 193, e a Polícia Militar, no 190. Fonte: G1/RO