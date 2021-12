Aumente os lucros em crise: 5 dicas para vendas bem-sucedidas

Corona será a palavra do ano, isso é certo. O impacto do vírus na economia é gritante, cada vez mais empresas enfrentam desafios existenciais. Em vez de tirar o melhor proveito da situação, muitos simplesmente abaixam a cabeça.

Apertados, os funcionários têm trabalho de curta duração – e têm resistido desde então. Não fica pior. Em toda crise existem vencedores e perdedores. E os vencedores não incluíram nenhuma empresa que continue esperando para ver o que o governo decide.

E só então retoma lentamente quando é seguro trazer os funcionários de volta ao escritório. Mesmo em uma crise, é possível aumentar seus lucros – agora concentrando toda a empresa nas vendas.

Aumente os lucros por meio do foco total nas vendas

Suas vendas são a única maneira de trazer dinheiro de volta para sua empresa. Junte todas as forças disponíveis para inspirar os clientes e para lhes confirmar que você foi e é o parceiro certo.

Nas próximas semanas, seus vendedores serão desafiados mais do que nunca a comunicar valor agregado ao cliente. E não apenas seus vendedores no sentido de uma equipe de vendas.

Hoje, permanecem no topo apenas empresas totalmente focadas em vendas. Eles conseguem criar boas experiências para o cliente em cada ponto de contato. Do porteiro ao aprendiz, do contador ao diretor administrativo.

Apenas aqueles que estão visíveis podem aumentar seus lucros

Quase todas as empresas atualmente têm gargalos de liquidez. Exceto, talvez, os fabricantes de papel higiênico e respiradores. Claramente, é tentador no início girar o parafuso de custo e parte com itens aparentemente dispensáveis.

Por exemplo, no início da pandemia, a Coca-Cola Alemanha congelou todo o seu orçamento de publicidade devido à crise, e muitas outras empresas seguiram o exemplo. Porque aquele bumerangue voltará – e o atingirá com o dobro de força.

Seus clientes ainda estão por aí! E como eles deveriam ter a ideia de investir em seus produtos se você não os anuncia mais? Os clientes que procuram um provedor de soluções em tempos de mercado não estão procurando por preguiçosos.

Mas um soberano, parceiro de liderança forte ao nível dos olhos. Você quer ser esse parceiro? Em seguida, preste atenção aos cinco pontos a seguir para aumentar seus lucros novamente em breve – apesar da crise.

Cinco itens essenciais para começar a aumentar seus lucros agora

1. Velocidade

Agora você tem que ser rápido! Seus concorrentes ainda estão bloqueados e esperando? Esta é a sua chance de ganhar novas participações de mercado – por exemplo, sinalizando para seus clientes: “Estamos aqui para ajudá-lo!” No home office, também, você pode fazer ótimas consultas por meio da videotelefonia.

Existem também ferramentas para uma assinatura digital legalmente válida. Adquirido e instalado rapidamente, você está imediatamente vários comprimentos à frente da concorrência.

2. Vendedores confiantes

Vendedores inseguros destroem mais vendas do que qualquer crise econômica. Há uma regra clara em vendas: quem vende melhor fica com o emprego. Não aquele que se cumpre melhor.

Todo novo cliente só pode olhar na frente de seu pessoal. Ele sabe o quão bem a sua empresa está indo. Ele está apenas comprando uma visão do futuro. E somente se seus vendedores são capazes de criar essa visão o mais ampla, colorida e possível.

3. Foco nas necessidades do cliente

O vendedor médio fica agitado rapidamente se o cliente não ficar imediatamente entusiasmado. Isso definitivamente não é benéfico para aumentar os lucros. Mesmo que a situação atual desencadeia uma certa pressão para vender: aqui, os vendedores que permanecem calmos têm a vantagem.

Que se concentram em encontrar a melhor solução possível para o cliente. E não mostre a ele todas as possibilidades como um canivete suíço. Se o cliente – no sentido figurado – deseja um abridor de garrafas, limas, palitos, sapato masculino, tesouras e similares são completamente irrelevantes para ele!

4. Expanda a gama de produtos

“Preferimos continuar fazendo computadores, o mercado de telefones celulares já é competitivo o suficiente.” Se Steve Jobs tivesse pensado assim, a Apple não seria a corporação global que conhecemos hoje.

Seja corajoso, pense fora da caixa – e busque uma conversa com os clientes. Agora mesmo na crise: quais são as necessidades e desejos do seu público-alvo – o que você pode oferecer como solução além da gama clássica de ofertas? Aumentar os lucros por meio da diversificação é a chave do sucesso.

5. Vender experiências em vez de produtos

Por que o cliente deveria comprar de você? Você precisa criar experiências de marca para que os clientes se identifiquem com você como empresa. As marcas criam solidariedade e fidelidade e protegem seu relacionamento com o cliente contra a concorrência. Não pense mais em como você projeta o “Ponto de Venda” – mas em como você o transforma em “Ponto de Experiência”!

Conclusão

Você gostaria de aumentar seus lucros de forma sustentável? Então, é hora de agir agora e colocar todo o poder disponível nas vendas. Cada venda agora pode mudar radicalmente o futuro da sua empresa. Se você pensar sobre isso por mais tempo, não obterá melhores resultados – apenas os posteriores.