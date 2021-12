Vereador Jacy Oliveira cobra sinalização da RO 383 e da Linha P-50

O vereador Jacy Oliveira (DEM) cobrou providências a respeito da sinalização da Rodovia Edmar Boldt (mais conhecida como RO 383), que liga Alta Floresta D’Oeste ao município de Santa Luzia. “Quero pergunta para o pessoal do DER, qual é a situação, qual é a pouca importância que Alta Floresta tem que isso não é feito de Santa Luzia Até Alta Floresta. Isso é feito só de Rolim a Santa Luzia. Então venho pedir encarecidamente que olhem por Alta Floresta”, disse.

Na visão do parlamentar, a sinalização do trecho de aproximadamente 25 quilômetros está esquecida pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER/RO).

O vereador solicitou ao Governo do Estado empenho com o trecho de Alta Floresta à Santa Luzia, a exemplo do empenho que existe com o trecho de Santa Luzia à Rolim de Moura.

Jacy Oliveira também cobrou a sinalização da rodovia 135 (mais conhecida como Linha P-50). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vereador chamou a atenção do diretor geral do DER, Elias Resende, do diretor do DER na região da zona da mata, Ezequiel, e do gerente da usina de asfalto em Rolim de Moura, Thiago Moreira, quanto a falta de sinalização da P-50, o que pode acarretar em acidentes.

“Olham com descaso e falta de comprometimento com nosso município. Eu estou cobrando melhorias para Alta Floresta D’Oeste”, cobrou o vereador.

Fonte: Assessoria