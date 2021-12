Quase 200 mil veículos estão com IPVA atrasado em Rondônia

Quase 200 mil veículos de Rondônia estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado, segundo o Governo do Estado. Neste ano a inadimplência aumentou cerca de 33% em comparação ao ano anterior.

Em 2020 eram 148.226 veículos com o documento de IPVA atrasados em Rondônia, em 2021 esse número chegou a 198.355 inadimplentes. Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal são as cidades com o maior número de veículos com o documento em atraso.

Para a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), a pandemia de Covid-19 contribui para o aumento da inadimplência.

O economista Otacílio Moreira, ouvido pela Rede Amazônica, comentou que além da pandemia, o desemprego, a queda na renda do trabalhador brasileiro e o aumento dos preços dos bens e serviços acarretaram no endividamento das famílias.