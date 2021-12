Porta dos Fundos lança campanha para alertar sobre golpes de WhatsApp

A trupe humorística Porta dos Fundos lançou recentemente uma série de vídeos.O objetivo é retratar situações de golpe pelo WhatsApp come trazer maior conscientização a respeito do tema. A iniciativa reúne diversos esquetes, que mostram algumas das abordagens mais comuns de criminosos praticadas por meio do aplicativo.

Na série de vídeos chamada de “Golpes Manjados”, são mostradas algumas das práticas ilegais mais frequentes (e temidas) dos usuários do aplicativo. Entre elas estáo roubo de conta pelo número de confirmação de SMS e criminosos tentando se passar por amigos ou familiares para pedir dinheiro.

Ao mesmo tempo em que traz de forma divertida situações de golpes, a série de vídeos também serve como um alerta. Assim, espera-se que as pessoas reforcem os cuidados para evitar ser vítima de crimes praticados por meio do WhatsApp (Business ou Normal)

Até o momento desta publicação, o vídeo “Golpe de WhatsApp” – um dos principais da iniciativa – ju acumulou mais de 654 mil visualizações no Youtube. O site da campanha, www.golpesmanjados.com.br oferece uma série de dicas e informações para os usuários evitarem serem vítimas desses golpes virtuais.

Reforce os cuidados para não cair em golpes do WhatsApp

E caso você esteja em busca de mais informações sobre o assunto, separamos aqui alguns golpes mais comuns e algumas dicas de como fazer para evitar ser vítima de situações desse tipo:

Ative a confirmação em duas etapas e coloque um endereço de e-mail para que você consiga redefinir o seu número de PIN (caso seja essa a sua intenção). Além disso, jamais compartilhe o seu código de confirmação em duas etapas;

Deixe a foto visível somente para os seus contatos;

Mantenha os cuidados ao manusear o sistema. Isso principalmente se você utilizar o WhatsApp constantemente através de outros dispositivos, como em computadores no ambiente de trabalho;

No caso do WhatsApp Web, lembre-se de deslogar do programa quando não estiver no local.Isso impede que outras pessoas possam visualizar as suas informações por meio de outros sistemas aos quais você possa estar conectado e eventualmente ter esquecido de fechar o programa;

Para verificar em quais dispositivos o seu WhatsApp possa estar logado, acesse o menu “ configurações ” (onde estão os três pontinhos, no canto superior direito da tela), e, posteriormente, pressione no ícone “dispositivos conectados”.

Golpes mais comuns de WhatsApp

Golpe da empresa falsa

Alguém que se passa por representante de uma empresa entra em contato com a vítima então, oferece descontos, promoções e até mesmo anunciando que você tenha ganhado algum sorteio ou bônus.

Nesse link repassado pelo criminoso, existe uma página falsa da empresa na qual são obtidos os dados das contas bancárias das vítimas. Dessa forma, são coletadas as informações necessárias para que os criminosos consigam entrar nas contas.

Clonagem do número

A pessoa recebe uma mensagem de uma suposta empresa que solicita ao usuário o envio do código de verificação do WhatsApp. A justificativa é que o envio do código poderia solucionar determinado problema ou ser necessário para aprovar algum serviço.

Quando a vítima envia o código de seis dígitos que dá acesso ao próprio WhatsApp, o número de telefone dela é clonado

Golpe do PIX

O criminoso entra em contato com a vítima afirmando que errou a conta ao fazer um PIX agendado. Se passando por um funcionário de banco, orienta a vítima a efetuar um depósito em uma conta específica do infrator.

Fonte: Lucas FBS