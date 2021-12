Mulher morre ao cair de moto e ser atropelada por carro na BR-364, em Porto Velho

A passageira de uma motocicleta, identificada como Kassiane de Oliveira Franco, de 33 anos, morreu após cair da garupa e ser atropelada por um carro na BR-364 em Porto Velho. O acidente aconteceu na noite de domingo (12), próximo do Igarapé Bate Estacas, no km 721 da BR 364. O companheiro da vítima, que conduzia a moto, teve escoriações e precisou de atendimento médico.

À Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas contaram que o casal seguia pela rodovia na motocicleta quando o pneu traseiro estourou e o piloto perdeu o controle da direção da moto, vindo a jogar Kassiane no asfalto.

Logo atrás da motocicleta do casal, no mesmo sentido da via, seguia uma pick-up Saveiro, que não conseguiu desviar e atropelou Kassiane.

O corpo dela foi arrastado por alguns metros. O motorista do carro não prestou socorro e fugiu em seguida.

No entanto, algumas testemunhas perseguiram o motorista e o pararam próximo da Comunidade Vila Princesa, às margens da BR-364. A PRF realizou a prisão do condutor, que se recusou a realizar o teste do etilômetro e foi autuado.

