Junior Melo participa do evento de encerramento das atividades da 3ª Idade

O vereador Junior Melo (PSD), prestigiou o evento que marcou o encerramento das atividades do grupo da terceira idade, Viva a Vida, de Alta Floresta D’Oeste, em 2021. O evento aconteceu no dia 9 de dezembro, no centro multiuso da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS).

Junior Melo parabenizou a secretaria por estar sempre promovendo o lazer para o grupo Viva a Vida. O vereador aproveitou para se colocar a disposição para ajudar nas atividades que proporcionam melhor qualidade de vida as pessoas da terceira idade.

Fonte: Assessoria