Bebê é arremessado de carro em acidente provocado por pai bêbado, em Porto Velho

A mãe e a criança receberam os primeiros atendimentos em um hospital particular e depois foram encaminhadas ao Hospital João Paulo II. A outra vítima foi levada à Policlínica Ana Adelaide.

Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro e o teste feito pelo pai do bebê deu resultado positivo para álcool, sendo 0.53 mg/l, o que caracterizou crime de embriaguez na direção. Diante do resultado, foi confeccionado o auto de infração e dada a voz de prisão ao pai do bebê, que teve escoriações na cabeça. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) para saber o quadro clínico do bebê e da mãe, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno. Na ocorrência não informa se o bebê estava no banco dianteiro do carro com a mãe e não diz sobre o uso de cadeirinha de segurança.