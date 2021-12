Alta Floresta – Acidente entre automóvel e motocicleta deixa uma pessoa ferida, na Av Ro

Na tarde deste domingo (12), por volta das 17h55, mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta D´oeste, desta vez em um cruzamento na Avenida Rondônia, no Bairro Liberdade.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, o veículo Fiat Palio conduzido por homem de 36 anos, trafegava pela Av. Rondônia sentido a Vila Marcão, quando ao iniciar uma conversação à esquerda houve uma tentativa de ultrapassagem do segundo condutor que vinha trafegando na mesma direção com uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, que ao tentar ultrapassar o veículo Palio colidiu lateralmente com o mesmo.

Após acidente, o condutor da motocicleta jovem de 14 anos, foi socorrido ao hospital Municipal, com escoriações pelo corpo, e fratura na perna direita.

O condutor do automóvel do Palio nada sofreu.

A perícia foi solicitada, mas não compareceu pois os veículos haviam sido removidos das posições originais do acidente.

A Policia Militar efetuou o registro do acidente, ainda foi confeccionado um auto de infração para o menor que conduzia a motocicleta.

Fonte: www.190online.com