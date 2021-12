Moradores plantam pés de banana em plena avenida de Alta Floresta

Moradores da Avenida Rio de Janeiro, próxima à agência Idaron, em Alta Floresta D’Oeste, plantaram pés de banana no meio da avenida para chamar a atenção da prefeitura.

Os moradores cobram melhorias no trecho da avenida. Após as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, uma valeta se formou no meio da pista, prejudicando o tráfego de veículos e causando indignação.

Fonte: Florestanotícias.com