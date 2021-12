Funcionária de frigorífico morre após ter seu carro atingido em São Miguel

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Triton e um veículo gol, na tarde de ontem sexta-feira (10), na RO 481, ceifou a vida de Mabila Burgarelli, funcionária do Frigórico JBS do municipio de São Miguel do Guaporé (RO).

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato em que o veículo gol, conduzido por Mabila, sai para entrar na pista, dá uma aparada, mas derrepente entra na pista, sendo acertado violentamente pela caminhonete.

Várias pessoas que conversavam no estabelecimento comercial, se assustam com a batida e saíram para socorrer a vítima, que acabou vindo a óbito no local.

Segundo informações, Mabila era funcionário do JBS e trabalhava aproximadamente 12 anos na empresa.

Amigos lamentam o falecimento de Mabila nas redes sociais.

A polícia Militar daquele município controlou o trânsito no local até a chegada da perícia técnica, que após os trabalhos, liberou o corpo para a família, sobre os cuidados da Funerária Bom Jesus de São Miguel do Guaporé.

Fonte: jornal correio do vale – Em ACIDENTES

Veja o vídeo abaixo.