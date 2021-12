Sul da Bahia enfrenta 4º dia de temporais; regiões ficam sem energia

O temporal que atinge cidades baianas, principalmente nas regiões sul e extremo sul, causa alagamentos e prejuízos para os moradores, pelo quarto dia seguido, neste sábado (11). Já são 25 municípios em situação de emergência, de acordo com os decretos homologados e publicados no Diário Oficial do Estado (DOE).

Cerca de 80 militares do Corpo de Bombeiros, além de 37 alunos e instrutores de cursos de salvamento, atuam no resgates de vítimas e no apoio às comunidades. De acordo com o governo, comida, água, medicamentos e outros itens são levados de forma prioritária para os moradores de 13 cidades.

De acordo com a Coelba, em Jucuruçu e Guaratinha, no sul da Bahia, há alguns pontos isolados sem fornecimento de energia elétrica por causa de comunidades que permanecem ilhadas. Neste sábado, foi necessário o resgate, por helicóptero, de duas equipes do órgão que trabalham para o restabelecimento do serviço.

Nas últimas horas, os militares verificaram o estado da ponte, no município de Itamaraju, que fica no extremo sul da Bahia, e também atenderam ocorrências de desabamento em Várzea Alegre, Novo Prado e Prado. Gestantes e pessoas com comorbidades, em especial aquelas que fazem tratamento de hemodiálise, são prioridade no atendimento.

Em Jucuruçu, outra cidade que foi fortemente atingida pela chuva, foram improvisados acessos para as viaturas distribuírem cestas básicas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os municípios afetados no extremo sul são: Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Medeiros Neto, Mucuri, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

No sul, Mascote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Camacan e Belmonte registraram prejuízos. Em outras regiões do estado, Apuarema, Conceição do Almeida, Caetanos, Encruzilhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, Itaquara, Jequié e Macarani também tiveram problemas.

Muitas pessoas tiveram prejuízos com a chuva no extremo sul da Bahia — Foto: Divulgação / SSP-BA

Reforço aéreo

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) fez uma força-tarefa nas regiões sul e extremo da Bahia, na sexta-feira (10), com sobrevoos de helicópteros nas áreas alagadas para monitorar o alcance das inundações.

O Corpo de Bombeiros informou que os helicópteros decolam da base montada em Itamaraju, onde estão centralizadas as operações do órgão.

Reforço aéreo foi enviado para o extremo sul do estado — Foto: Divulgação / SSP-BA

O Guardião 5 levantou voo com destino a Jucuruçu, para transportar bombeiros militares, alimentos e fraldas. As condições meteorológicas não são boas e limitam a atuação em alguns momentos do dia.

Neste sábado, o governo informou que áudio estão sendo divulgados no extremo sul com informações de que os helicópteros usados nos atendimentos estão com pouco combustível.

De acordo com o governo, as aeronaves são abastecidas regularmente nos aeroportos de Teixeira de Freitas e de Porto Seguro. Por medida de segurança, foi adicionado à operação um caminhão-tanque abastecedor (CTA), que também poderá ser usado, caso seja necessário.

O governo relatou ainda que apura a autoria destas mensagens para que os criminosos respondam judicialmente.

Acesso às rodovias

Motoristas enfrentaram congestionamento na BR-101 — Foto: Camila Marinho/TV Bahia

A circulação de veículos no Km-10 da BA-284, próximo ao acesso do distrito de São Paulino, entre o entroncamento da BR-101, em Itamaraju, no sul da Bahia, e o distrito de Alho, está totalmente liberada.

Os serviços para a restauração da pista, que rompeu com a chuva do extremo sul, ainda estão sendo feitos na rodovia.

Em outro ponto da BA-284, funcionários da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) trabalham para liberar a via que liga Itamaraju e o distrito de Alho na manhã deste sábado. Os serviços de manutenção no Km-17, em que a pista também cedeu, começaram. O trânsito no local continua interrompido e será retomado após a conclusão dos trabalhos.

Na BR-489, os motoristas que usam o trecho entre Itamaraju e Prado devem ficar atentos. O tráfego nos quilômetros 02 e 13 da rodovia ainda está interditado por causa do rompimento da pista.

Partindo de Prado, os equipamentos para realizar a requalificação da via têm a previsão de serem deslocados até o final da tarde deste sábado. A obra começará do Km-15 e, na sequência, seguirá em direção aos Km-13 e 02.

Madrugada de sábado

Cidade de São Gabriel, no norte da BA, tem ruas alagadas por causa da chuva

Vários pontos da cidade de São Gabriel, no norte da Bahia, ficaram alagados, ruas foram danificadas com buracos causados pela força da chuva, que tem sido constante desde a última semana. A situação mais crítica é na área onde fica o riacho que corta o município, conhecido como Baixão de São Gabriel.

O riacho transbordou e deixou moradores de três bairros ilhados. Imagens gravadas por moradores mostram um grande alagamento.

Na sexta-feira, uma ambulância que atendia uma grávida do distrito de Gameleira não conseguiu atravessar a ponte e os moradores precisaram carregar a maca até o Hospital Municipal de São Gabriel.

A BA-148, que liga a cidade de São Gabriel a Jussara, ficou interditada por cerca de três horas, mas já foi liberada. Segundo a prefeitura, ainda não há detalhes sobre números de desabrigados e desalojados.

Uma avaliação de prejuízos será feita após a chuva diminuir na região. Durante os meses de novembro e dezembro, choveu cerca de 800 mm, mais do que a média anual que a cidade tem.

Os rios Baiano e Lapa do Bode, na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, transbordaram na madrugada deste sábado e ruas ficaram alagadas. As imagens impressionam pela força da chuva.

Segundo o Inmet, existe a previsão de chuva neste sábado para as cidades de Andaraí, Lençóis, Palmeiras e Mucugê.