Pagamento da 2ª parcela do 13º salário vai injetar R$ 87 milhões na economia de Rondônia

Nesta sexta-feira (10), o Governo de Rondônia vai efetuar o pagamento da segunda parcela do 13º salário a cerca de 50 mil funcionários públicos estaduais. Com as festas de fim de ano às portas, a remuneração representa um alívio para os servidores estaduais que precisam organizar a vida financeira. O benefício injetará cerca de R$ 87 milhões na economia do Estado.

A assessora de compras e execução de contratos da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Elen Cristina, conta que neste ano vai usar essa parcela para consertar o carro, comprar presentes e guardar uma quantia para 2022. “Neste ano vai ser diferente do ano passado, pois vou conseguir dar mais presentes e reunir a família. Em 2020 evitamos a aglomeração e por isso não nos reunimos com nossos familiares e trocamos poucos presentes. Neste final do ano, vamos poder passar com os parentes, principalmente os mais idosos, pois já estamos vacinados”.

Já Eliane Lagos da Gerência de Tecnologia Informação e Comunicação (Getic) esclarece que o 13º deste ano será reservado para quitar as dívidas e investir nos presentes de Natal. “Um pouco vai para pagar conta e outro para os presentes. Mesmo sendo mais controlado, neste ano vamos poder nos reunir novamente com nossos familiares e trocar lembranças”.

De acordo com o secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira, no mês de novembro o Poder Executivo Estadual começou a injetar mais de meio bilhão de reais, por meio da folha de pagamento do funcionalismo público. No último dia 26 de novembro foi pago a folha dos servidores com R$ 216 milhões; já no dia 10 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário será pago o valor de R$ 87 milhões, e no próximo dia 23 de dezembro será depositado o pagamento com estimativa de R$ 216 milhões.

“Isso soma R$ 519 milhões que estarão circulando na economia de Rondônia promovendo crescimento econômico por meio de negócios. São mais oportunidades de emprego aos rondonienses, que só está sendo possível por causa do compromisso do Governo do Estado com a gestão fiscal do Estado, equilíbrio das contas públicas, com responsabilidade na aplicação da arrecadação no controle dos recursos estaduais. Com esses resultados está sendo possível a manutenção do investimento público, equilíbrio da previdência; todas as ações que o Governo têm entregue à população por intermédio do bom desempenho da arrecadação de Rondônia”, finalizou o secretário de Finanças.