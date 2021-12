PM localiza em residência pé de maconha e fios de energia que haviam sido furtados

A Polícia Militar de Alta Floresta D´Oeste localizou nesta manhã de quinta-feira, (09), 01 pé de maconha plantado nos fundos do quintal de uma residência localizada na Rua Dr. Paulo Sergio Ursolino, no Bairro Redondo. O morador da casa, um jovem de 21 anos foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Durante uma revista no interior da residência, no quarto do acusado, debaixo da cama, foi encontrado vários sacos com fios elétricos, que o jovem informou aos PMs que a fiação é a mesma que foi furtada na obra do Hospital Municipal nesta cidade e que quem levou os fios em sua casa foi um jovem o qual não será identificado por questões de investigação, e que receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para manter a fiação guardada em sua casa.

O jovem ainda disse aos militares que ele, juntamente com o outro comparsa trabalhavam juntos na obra do hospital no período que ocorreu o furto.

Ainda na residência foi observado que um outro rapaz de 21 anos também morador do local, estava com uma porção de maconha em seu colo, e ao ser indagado sobre a droga declarou ser para seu uso.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido juntamente com o outro rapaz a DPC, assim como a planta Cannabis, a fiação elétrica, 01 litro de whisky ” Old Par”, uma porção de maconha e uma balança de Precisão.

A ocorrência foi registrada como encontro ou recuperação de bem/objeto, e posse ou porte de drogas para uso pessoal.

Fonte: www.190online.com