Vereador de Alta Floresta cobra providências após visita a área rural

O vereador Jacy Oliveira (DEM), cobrou providências por parte do Executivo Municipal quanto a recuperação de estradas vicinais na área rural do Município de Alta Floresta D’Oeste. As cobranças foram feitas após o vereador visitar a região das linhas 45, 134 e 47,5, na tarde desta quarta-feira (8) e manhã de quinta-feira (9).

Jacy Oliveira recebeu várias informações de produtores rurais quanto as péssimas situações das estradas, principalmente após as fortes chuvas que caíram na região na manhã desta quarta-feira, dia 8.

Ao vistoriar as estradas, o vereador se deparou com vários pontos críticos, principalmente no travessão do Noé, que fica entre as linhas 45 e 47,5; e no travessão do Martin Goiano, que fica na Linha 45, sentido área urbana.

Pontos com atoleiros e bueiros danificados foram algumas situações presenciadas pelo parlamentar que fez duras críticas à administração municipal pelo descaso, principalmente com o produtor rural.

O motivo de críticas e indignação com a situação das estradas também se dá “em razão de o município dispor de dinheiro em caixa” para realizar os trabalhos que garantirão melhores condições de trafegabilidade. “Não é falta de recursos, pois a Câmara de Vereadores aprovou vários projetos liberando vultuosas quantias para realização de serviços”, disse Jacy.

Fonte: Assessoria