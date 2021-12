Natal com flores: Dicas para criar arranjos de mesa especiais para a data

Florista da Esalflores, ensina a criar arranjos com plantas naturais e elementos natalinos

Uma das tradições mais populares durante o período de festas de final de ano, é sem dúvida decorar a casa com temas natalinos. As luzes e itens que remetem ao Papai Noel são as atrações principais, mas para complementar o ambiente e criar uma composição elegante e acolhedora, uma boa opção é incluir arranjos florais na decoração.

Para dar um toque especial na ornamentação de natal, o ideal é explorar as cores das flores da estação. “As cores clássicas do Natal são o vermelho e verde, então pode-se apostar sem medo nas folhagens e flores nessas cores, mas a data também é muito representada por elementos típicos e tons de dourado e brilhos, portanto, uma ideia legal é montar arranjos mesclando plantas com os próprios adornos de natal, como as bolas e fitas”, sugere Creuza dos Santos, florista da curitibana Esalflores, maior rede de floriculturas do país. “Uma boa opção é incluir também flores brancas junto as vermelhas, como lírios e astromélias mescladas com rosas, criando um contraste bem elegante”, acrescenta a profissional.

Para a mesa da ceia, a dica é incorporar também pinhas e ramos de trigo entre as flores para incrementar o arranjo. “Você pode montar um arranjo, e uma travessa de prata ou vidro, com flores, folhas e pinhas por exemplo”, sugere a florista. “Pequenos raminhos de flor junto ao guardanapo sobre o prato também combinam bem e criam um visual bem natalino”, completa. Criar combinações com os outros elementos da decoração também é uma alternativa. “Se a toalha for vermelha, pode-se espalhar folhas verdes sobre a mesa, ou optar por um arranjo comprido só com folhagens verdes. Ou o contrário, espalhar flores vermelhas em uma toalha verde”, propõe a profissional.

A tradicional Poinséttia, conhecida como Espírito Santo ou Flor do Natal é uma alternativa que não tem erro. Além de chamar a atenção pela beleza com folhas largas e um vermelho característico, é ideal para dar um toque elegante ao ambiente, mas exige cuidados específicos. “A Espirito Santo dura cerca de 2 a 3 meses no vaso, mas é preciso mantê-la em um espaço com claridade e realizar a rega uma vez por semana. Lembrando que o ideal é observar a umidade da terra, pois as condições do ambiente variam muito a necessidade de rega, já que a presença de ar condicionado ou espaço fechado sem muita circulação de ar podem exigir mais ou menos água”, orienta a florista.

Árvores de natal naturais

Outra possibilidade que agrega requinte e graciosidade a decoração de natal é optar pela versão natural do habitual pinheirinho de Natal. A Tuia Holandesa é a opção mais popular para este fim e pode ser encontrada em diversos tamanhos. Na Esalflores, há opções há opções com tamanhos entre 40cm a 1,20m de altura, com preços que variam entre R$ 35,95 e R$ 150,90. Outras possibilidades é a Tuia Strickita com 30cm por R$16,95, mas independente da escolha é preciso estar atento aos cuidados para mantê-las saudáveis e duradouras. “A Tuia dura cerca de 1 a 2 meses, dificilmente vai durar de um ano para o outro, mas é ideal para o período das festas de natal e ano novo.” explica aflorista. “Para mantê-la saudável é preciso muita água e luz. Quanto aos enfeites , não há restrição, assim como as árvores artificiais, os galhos suportam e combinam bem com os mais variados tipos de adereços natalinos”, completa a especialista.

Por: Caroline Rodrigues P+G Comunicação Integra