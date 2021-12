Créditos de carbono: a nova pegada do agro é tema do webinar HackatAgro,dia 9

A nova pegada do agronegócio é o mercado de créditos de carbono. O assunto, que ganhou ainda mais relevância após a assinatura do Protocolo de Kyoto e foi potencializado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), está no centro do debate de mais um webinar do movimento HackatAgro, em 9 de dezembro, às 18h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://www.sympla.com.br/evento-online/credito-de-carbono-a-nova-pegada-do-agro/1436145.

“O mercado de créditos de carbono é uma das principais pautas do momento. Na prática, empresas que absorvem mais dióxido de carbono (CO2) do que emitem podem vender o excedente para outras companhias. Os produtores rurais também podem oferecer seus créditos. Isso contribui com a redução da emissão de gases de efeito estufa e também é uma oportunidade de receita adicional para pequenos, médios e grandes produtores”, destaca Donário Lopes de Almeida, idealizador do HackatAgro.

Donário mediará o debate, com três convidados especiais: Fausto Vanin, cofundador da OnePercent, mentor, palestrante e ativista por causas de impacto social e ambiental; Paula Regina Bernardi, mestre em agronegócio e gerente executiva de produtos e projetos de agronegócios do Banrisul; e Anoar Tomazi, gerente de normas e formalização de operações do agronegócio no Banrisul.

Pegada de carbono

A captura de créditos de carbono também é tema de mais um desafio realizado pelo movimento HackatAgro, com o patrocínio do Banrisul. De 10 a 12 de dezembro, estudantes, startups e demais interessados no tema (individualmente ou em grupo) podem apresentar virtualmente suas soluções tecnológicas para auxiliar os produtores rurais a atuar nesse mercado e contribuir para adicionar resultados tangíveis à produção. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Para saber mais, acesse: www.hackatagro.com/desafio-banrisul.