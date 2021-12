Programa “Mais Calcário” bate recorde de entrega do insumo para produtores rurais

Mais de mil produtores da agricultura familiar dos 52 municípios do Estado foram beneficiados, neste ano de 2021, com o transporte gratuito de mais de 40 mil toneladas de calcário, insumo importante para a recuperação de solos degradados e o desenvolvimento de atividades agrícolas. A ação faz parte do programa “Mais Calcário” executado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e prefeituras municipais.

O programa do Governo de Rondônia, visa melhorar a qualidade do solo, alavancar a produção no Estado e fortalecer a renda do produtor. Com a entrega gratuita do calcário, mais de 14 mil hectares de áreas degradadas serão recuperados para produção leiteira e cultivos da agricultura familiar.

Segundo a produtora de Rondominas, Keli Dalzochio, esse ano foi a primeira vez que ela recebeu o calcário com o transporte gratuito. Há cinco anos, a família trabalha com a produção de leite e iniciará nos próximos meses, o plantio de cacau e café em áreas pequenas. Para ela, o transporte gratuito é um grande incentivo para o pequeno produtor.

“O calcário veio para melhorar a qualidade do solo e, consequentemente, produzir um capim com qualidade para a produção do leite e de outras culturas. Nossa terra já é compactada, tem mais de 30 anos de uso e o calcário veio para ajudar nessa solução, na descompactação do solo e melhorar a qualidade nutricional das plantas”, comentou a produtora.

Keli ainda disse que o valor do frete é o que pesa mais para o produtor. “O calcário em si está bem em conta, mas o frete é caro, e nós que somos produtores pequenos, pesa bastante. Nossas terras estão muito fracas devido ao uso e essa ação do Governo de Rondônia é excelente para o pequeno produtor aumentar a produção”.

TONELADAS

De acordo com o secretário da Agricultura, Evandro Padovani, até o final do ano serão entregues o total de 47 mil toneladas de calcário a produtores de todo o Estado, com recursos no valor de R$ 13,5 milhões, provenientes do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia (Proleite) e Fonte 100. “Esta é a maior entrega gratuita de calcário que o Estado já realizou. Batemos recordes; todas as demandas foram empenhadas. Para o próximo ano, o Governo do Estado autorizou uma nova ata de registro de preço de 80 mil toneladas para continuar atendendo os produtores de leite e outras culturas”, disse.

Para a realização das entregas do calcário, cerca de 30 caminhões trabalham diariamente retirando o insumo, fazendo chegar a 123 localidades compreendendo os 52 municípios. “O calcário representa muito para o pequeno produtor rural e com certeza, com essa ação, teremos nas próximas safras um resultado de aumento na produção das cadeias produtivas do Estado”, destacou Padovani.